Unutulmaz lezzet

Genellikle köy tandırlarında yapılan yenge duymaz çöreği yiyenlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Yenge duymaz çöreği Yozgat’ın Divanlı mahallesinde ikamet eden Nezaket Koçaker tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan yenge duymaz çöreği hakkında bilgi veren Koçaker, “Atalarımızdan, dedelerimizden öğrenmiştik. Bizlerde bu yöresel lezzetimizin unutulmasını istemiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bu lezzeti yaşatmak istiyoruz. İnşallah bizlerden sonra gelen nesillerde bu lezzetimizi yaşatır. Şuanda biz yaparak çevremizdeki gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz. Gerçekten atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu lezzeti herkese tattırmak istiyoruz. Bu yüzden canımız istediğinde veya misafirlerimiz geldiğinde bu lezzeti tattırmak amacıyla çöreğimizi yapıyoruz.” diye konuştu.

YENGE DUYMAZ NASIL YAPILIR

Yenge duymaz çöreğinin yapımını anlatan Koçaker, “Yenge duymazın hamuru için önce unu elersin. Sonra içerisine tuzu atarsın. Hamuruna maya katıp suyla yoğurursun. 10 dakika hamuru dinlendirdikten sonra yumruk büyüklüğünde bezeler alıp 30 santim büyüklüğünde açarsın. Ardından açtığın hamura tereyağ ve sıvı yağ karıştırarak iyice sürer rulo yapıp sarasın. Sarmış olduğun hamuru da yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra 2 santim kalınlığında açıp sacda altı pişmeye yakın üzerine yumurta sürülür. Yumurta sürdükten sonra yaklaşık 3 dakika sonra çevrilip kızarınca sacdan alınır. Böylece yenge duymaz çöreğimiz yenecek hale gelir.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker