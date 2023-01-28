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Unutulmak istemiyorlar!

Yozgat Bozok Engelliler Derneği açılışı yapıldı. Başkan Mehmet Akbulut, "Derneğimiz yeni kurulduğundan dolayı herhangi gelirimiz yoktur. Bu konuda sıkıntılarımız büyüktür. Büyüklerimizin bizi görmesini ve unutmamasını istiyoruz." dedi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Unutulmak istemiyorlar!

Abide İşhanı giriş katında faaliyete başlayan dernek açılışına, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve dernek üyeleri katıldı.
Açılış sonrası bir açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Akbulut, “Derneğimiz amacı sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarımızı ile köprü vazifesi kurmaktır. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerimizi aktivitelerimizi uygulamaktır. Bu konuda resmi kurumlarımızın sivil toplum kuruluşlarında üzerine düşen biz engellilerin sorunlarını kolaylaştıracağına ve gerekli yardımlarını yapacağına ve bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız sonsuzdur. Derneğimiz yeni kurulduğundan dolayı herhangi gelirimiz yoktur. Bu konuda sıkıntılarımız büyüktür. İşyeri kirası, elektrik faturası ve diğer giderlerimiz kendi engelli maaşım ile karışlamaktayım. Bu sorunları kendim karşılayamayacak duruma gelmiş bulunmaktayım. Üzerimde ki yükün hafifletilmesi ve bu sorunların ortadan kalkması için sizlerin de gerekli yardım ve desteklerini bekliyorum. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayan sayın büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 17:56
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