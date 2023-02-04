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Unutmuyorlar!

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Unutmuyorlar!

İl Özel İdaresince, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar için 3,5 ton mama alındı.
HAYDİ ekipleri ve gönüllülere dağıtılan mamalar, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere sahipsiz hayvanların yaşam alanlarına bırakıldı.
Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, HAYDİ ekipleri ve gönüllülerin, zorlu iklim şartlarında can dostların yanında olduğu, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların aç kalmamaları ve soğuktan zarar görmemeleri için yaşam alanlarına yem bırakıldığı belirtildi. »AA

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