Unutmadılar..!

Köylerde su arızaları gidermek için yola çıkan ekipler yanlarında bulundurdukları yemlerle sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmiyor.

Ekipler şu bilgileri verdi: “Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. Hayvanlar da bu dünyada en az bizim kadar yaşamayı hak ediyor. Bu nedenle kapımızın önüne bir tas yemek ve su koymak belki bizim için önemsiz ama hayvanlar için hayati önem taşıyor bizlerde elimizden geldiği kadarıyla İçme suyu arıza ekibi olarak yanımızda hazır bulunduğumuz yemleri sokak hayvanlarına veriyoruz.” »Alpaslan Demir