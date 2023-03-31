Üniversiteler açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yükseköğretim kurumlarına ilişkin alınan yeni kararlar hakkında bir açıklamada bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaşanan süreci, devlet ve milletin el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşma gayretine hep birlikte şahit olduklarını ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar, YÖK'ün de depremin etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak için devletin bütün kurumlarıyla birlikte çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Depremler sonrasında üniversite yurtlarının depremden zarar gören vatandaşlara tahsis edildiğini söyleyen Özvar, yurtların bu aşamada gerek barınma gerekse diğer temel ihtiyaçların karşılanmasında çok önemli hizmet sunarak depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlev gördüğünü belirtti.

Başkan Özvar, Bugüne kadar deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki üniversitelerin AFAD ile koordineli bir şekilde depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağladığını anlattı.

Belirli üniversitelerde de depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının bu zor dönemde, üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini anlattı.

BİN 589 ÜNİVERSİTELİ HAYATINI KAYBETTİ

Yükseköğretim kurumlarının güncel durumları hakkında bilgi veren Özvar, "Türkiye'deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 676 bini deprem illerinde ikamet etmekte veya o illerde kayıtlı durumdadır. Dolayısıyla yükseköğretim sistemindeki her 6 öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Depremden zarar gören 18 üniversitede görevli yaklaşık 17 bin akademisyenin yaşanan felaketten doğrudan etkilendiğini belirten Özvar, deprem bölgesinde bulunan üniversitelerde görev yapan idari personel sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu bildirdi.

Özvar, "Toplam 1589 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir" dedi.

Yapılan incelemeler sonucunda 30 Mart itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde bulunan 18 üniversitenin hasar durumuna bakıldığını belirten Özvar, 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı, 642 binanın ise hasarsız olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Özvar, "Bununla birlikte, kampüslerimiz genel olarak şehirdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumdadır ve birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerimiz aracılığıyla koordine edilmektedir" diye konuştu.

Özvar, YÖK olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında, 17 Şubat'ta 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine ve nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasına karar verdiklerini hatırlattı ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

Bu kararları alırken hem şu ana kadarki kararları hem de ülkenin mevcut koşullarını, paydaşların ve öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Özvar, "Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık" dedi.

Özvar, deprem felaketinin ardından gösterdikleri fedakârlıklar ve uzaktan eğitim sürecinde sergiledikleri özveri ve sabırla kendilerini gururlandıran öğrencilere teşekkür etti.

ŞART YOK

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan 2023 itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar. Yürürlükte olan 'Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği' yönündeki kısıtlama uygulanmayacak. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrenciler, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek. Nisan ayına ertelenmiş olan 'derslere ait uygulamalar', yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje ve benzeri şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecek."

Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin Özvar, "Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak" bilgisini verdi.

Başkan Özvar, yapılacak değerlendirmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabileceğini belirtti.

Özvar, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Kurul olarak bütün çabalarının ülkenin yeniden inşasına ve yaraların sarılmasına azami katkıyı sunmak olduğunu vurgulayan Özvar, aldıkları kararların yükseköğretimin tüm paydaşlarının beklentilerine makul bir cevap vereceğini düşündüğünü belirterek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

YÖK Başkanı Özvar, alınan kararların ayrıntılarının ilerleyen günlerde üniversiteler ve kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi. AA