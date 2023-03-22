Üniversiteden büyük başarı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 dönemi çağrısı sonuçlarına göre Bozok Üniversitesi 52 projesi desteklenmeye değer görüldü.

Bozok Üniversitesi 140 başvuru ile en fazla proje başvurusu yapan üniversite sıralamasında ise 14'üncü sırada yer aldı.

Bu yıl üniversiteden 52 proje ile başvuruları kabul edilen birimler ve sayısal dağılımları ise şu şekilde:

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (MYO) 13, Ziraat Fakültesi 7, Yozgat MYO 2, Tıp Fakültesi 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi 1, Akdağmadeni MYO 7, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 2, Sarıkaya Fizyoterapi Yüksekokulu 8, Fen Edebiyat Fakültesi 2, Çekerek Fuat Oktay SHMYO 1, Sorgun MYO 3,Veteriner Fakültesi 2, Eğitim Fakültesi 1.

“2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2. dönemi kapsamında yapılan başvuruların açıklanmasından sonra bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ kısa zamanda çok büyük mesafeler kat eden, kararlılıkla gelişen ve büyüyen Yozgat Bozok Üniversitesi'nin akademyaya değer katan önemli bir bilim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek şunları söyledi: "Bulunduğumuz coğrafyada, bilime, sanata, sosyo-kültürel değerlere evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katarak geleceğimiz olan gençleri merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini başarılı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerindeki sonuçlardır. Bu yıl 140 proje ile başvuru yapmıştık. Açıklanan sonuçlara göre 52 projemiz destelenmeye değer bulundu. Türkiye'deki tüm üniversiteler sıralamasında ise en fazla başvuru yapan 14'üncü üniversite olarak yerimizi aldık. Bu başarı inanmanın, azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmanın bir göstergesidir.”

Rektör Karadağ, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunu ifade ederek, "Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve kendilerini destekliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, danışman hocalarının da rehberliğinde projeler üreterek birikimlerini değerlendirme imkânı buluyorlar. Bu vesile ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. »Haber Merkezi