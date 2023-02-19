Umut ve dayanışma ruhu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanları ile depremzedelere yardım eli uzatan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu en önemli değer olarak görüyor.

Depremzedelerin yanında yer alan Coşar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, zor zamanları birlikte atlatacaklarını vurguladı. Ayrıca, çocukların yaşadığı zorlu dönemde onların yüzünde tebessüm oluşturmak için çaba harcayan Coşar, insanlık ve kardeşlik duygularıyla hareket ediyor.

Belediye Başkanı Coşar, 10 ilde yıkıma neden olan depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunan Coşar, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Boğazlıyan ailesi olarak, depremzedelere yardım etmek amacıyla harekete geçen Coşar ve ekibine, Türk milletine armağan edilen konteyner kentlerin seri üretimini gerçekleştiren Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen ve ekibi de destek veriyor. Birlikte daha güçlü olduklarını vurgulayan Coşar, vatandaşların acılarını paylaşarak yalnız olmadıklarını söyledi.

Başkan Coşar, depremzedelerin sorunlarını dinleyerek, ellerinden geleni yapacaklarını belirtti, deprem bölgesinde incelemelerine devam eden ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da tüm imkanları ile depremzedelere yardım eli uzatan Coşar, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu en önemli değerler olarak görüyor.

ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

Coşar, bu zorlu süreçte birbirlerine destek olunması gerektiğini vurgulayarak, farklı alanlarda çalışan tüm ekiplere teşekkür etti, İnsanlığın ortak acısını paylaşarak, dayanışma ve birlik mesajları veren Coşar, insanların birbirine karşı göstermesi gereken sevgi, saygı ve yardımseverlik duygularını hatırlattı.

Başkan Coşar’ın çabaları, depremzedelerin yalnız olmadığını hissettirirken ayrıca birbirimize destek olmanın önemini bir kez daha vurguladı, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hareket eden yaklaşımı, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiriyor ve insanlık değerlerinin öne çıkması için önemli bir örnek teşkil etti.

»Haber Merkezi