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Umreye gönderdi

Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, sağlık çalışanı ve Kur’an kursu öğrencilerinden oluşan 23 kişilik kafileyi umreye gönderdi.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Umreye gönderdi

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Yozgat ve İstanbul Kraft Torba fabrikaları yönetim kurulu başkanı Bilal Şahin, sağlık çalışanları ve Kur’an Kursu öğrencilerinden oluşan 23 kişilik kafileyi Umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara gönderdi.
Umreye gidecek vatandaşlar için Bilal Şahin Külliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Bilal Şahin Cami imam hatibi Şahmettin Tipi ve Mehmet Öksüz'ün okuduğu duaların ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaşarak otobüsle Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. »Haber Merkezi

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