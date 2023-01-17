Umre kafilesi döndü

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Kur’an Kursu hocaları ve Üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik kafiliyi umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara göndermişti. Kutsal topraklara giden 40 kişilik umre kafilesi, umre vazifesini tamamlayarak memleketine döndü.

7 günlük programla Yozgat'tan yola çıkan kafile, kutsal toprakları ziyaret ettikten sonra memleketlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Kutsal yolculukta kafileye başkanlık eden Bilal Şahin Cami İmam Hatibi Şahmettin Tipi, "40 umrecimizle birlikte 7günlüğüne kutsal topraklara gittik. Umrecilerimizle ibadetlerimizi yerine getirdikten sonra sağ salim, sorunsuz bir şekilde ilimize kavuştuk." ifadesini kullandı. »Haber Merkezi