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Ulu çınarlara ziyaret

Şefaatli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan yaşlılara ziyaret faaliyetleri devam ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:07
Ulu çınarlara ziyaret

İlçe Müftülüğü tarafından faaliyete geçirilen proje kapsamında ilçede ikamet eden yaşlılar müftülük personelleri tarafından ziyaret ediliyor. Bu kapsamda ilçede ikamet eden İsmail Özcan ve ailesi ziyaret edildi.

Yaşlıların, kimsesizlerin ve hastaların her zaman yanlarında olduklarını belirten müftülük personelleri; "Yaşlılarımız; geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Hepimizin ortak paydası insan olmaktır ve bir gün hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarımız birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılık, insanoğlunun en olgun ve mütevazı dönemidir. Yaşlılar, yılların verdiği birikimle her türlü saygıyı hak eden, adeta birer tecrübe çınarıdırlar. Yaşlılara saygı göstermek, onlara hürmet etmek dinimizin gereklerindendir. Bizlerde Şefaatli Müftülüğü olarak, ilçemizde ikamet eden büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bu sebeple ilçemizde bulunan ulu çınarlarımızdan İsmail Özcan amcamızı ve çok değerli eşini ziyaret ettik. Rabbim ulu çınarlarımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim şafi ismi şerifi hürmetine şifalar ihsan eylesin" dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 16:43
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