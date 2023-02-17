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Ülkü ocakları sahada

Yozgat Ülkü Ocakları, Türkiye’yi yasa boğan depremlerden sonra Hatay deprem bölgesine giderek depremzede vatandaşlar için çadır kurulumu ve yemek dağıtımı yaptı.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Ülkü ocakları sahada

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan üstü 11 ili etkileyen depremlerden sonra Türkiye’nin 4 bir yanından yardımlar gitmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat Ülkü Ocakları Bakanlığı tarafından Hatay’da depremzedeler için çadır kuruldu ve yemek dağıtımı yapıldı.
Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz yaptığı açıklamada;  “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, depremin ilk saatlerinden itibaren milletimize elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Bölgedeki barınma ihtiyacı için üretilen çadırlar ve sobalar ile AFAD koordinasyonunda Hatay’da Çadır Kentlerimizin kurulumu tamamladık, Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depremzede vatandaşlarımıza yemek ikramlarında bulunduk. Devletimizin ve Milletimizin her daim yanında ve emrindeyiz.” »Alpaslan Demir

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Ülkü Ocakları Sahada
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