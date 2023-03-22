Ulaşım altyapısında devrim yaratıyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ekonomik ve sosyal açıdan Sivas'a büyük katkılar sağlayacak olan bu projenin seferleri Ankara'dan Sivas'a sabah 07.20 ve akşam 17.45'te, Sivas'tan Ankara'ya ise sabah saat 08.15 ve akşam 18:50'de karşılıklı olarak yapılacak.

Ankara-Sivas arası seyahat süresi ilk 3 ay boyunca sinyalizasyon sistemlerinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla 3 saat 30 dakika olacakken, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresi 2 saate düşecek. Proje, sadece Ankara ile Sivas'ı birbirine bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda İpek Yolu üzerindeki Sivas'tan diğer bölgelere olan ulaşımı da kolaylaştıracak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Balışeyh-Ankara arasında yüksek hızlı, Sivas'tan Kırıkkale Balışeyh'e kadar ise ilk etapta hızlı tren ulaşımı sağlayacak. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Sivas'tan diğer bölgelere yapılan seyahatler daha hızlı ve konforlu hale gelecek, turizm açısından da Sivas'ın potansiyeli artacak.

Sivaslılar uzun zamandır bu projeyi bekliyorlardı ve açılışın gerçekleştirilmesiyle birlikte Ankara-Sivas arası seyahatler daha da kolaylaşacak. Hatta proje sayesinde, Sivas'ta yaşayanlar için Ankara'da çalışma fırsatları da artacak. Ayrıca, Yozgat ve Kırıkkale'de bulunan istasyonlarda verilecek olan ara duraklar sayesinde, yolculuk esnasında rahatlıkla mola verilebilecek. »Haber Merkezi