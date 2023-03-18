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Üçüncü etaba geçildi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, depremzede vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. 

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Üçüncü etaba geçildi

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yardım çalışmalarına başladı.
Yardım çalışmaları kapsamında yapılan barınma alanlarının ikinci etabı tamamlanarak üçüncü etaba geçildi
İlk günden itibaren milletin yanında olduklarını belirten Başkan Coşar, “Hatay ilimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayat sunmak için geçici barınma alanlarımızın 2’nci etabının tamamlandığını, şehrimizdeki 3’üncü etabın da yapımının son hızla devam ediyor.” dedi.
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındığını belirten Coşar, "Ülkemizi ve milletimizi yasa boğan ve tarihin en şiddetli depremlerinden biri olan 7,7 büyüklüğündeki depremde, depremin yaşandığı ilk günden itibaren destek çalışmalarımız devam ediyor, edecekte. Bizler birlikte güçlüyüz, gün birlik olma günüdür. Hep birlikte bu büyük felaketin yaralarını saracağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Üçüncü Etaba Geçildi
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