Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatları ile Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı yol ağlarının kesiştiği noktada yer alan Boğazlıyan çevre yolunda örnek uygulamayı hayata geçirdi.

İlçemiz çevre yolu iş merkezi yanında, çevre yolu üzerinde sürücü ve yolculara ‘Sosyal Hizmet Aracı’ ile sıcak çay ve çorba ikramında bulunuluyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlarla sonuçlanan depremden sonra batıya doğru yola çıkan depremzedelere Boğazlıyan-Yozgat Karayolu üzerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyanlılarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından harekete geçen Başkan Coşar, bir yandan deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Boğazlıyan’da misafir edilen hem depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki çalışmalarını devam ettirirken, hem de Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı yol ağlarının kesiştiği noktada yer alan ilçemiz çevre yolunda örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Başkan Coşar, deprem dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaraları hep birlikte saracağız. İlçemiz iş merkezi yanında, çevre yolu üzerinde vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Boğazlıyanlılarla el ele vererek, depremzede vatandaşlarla omuz omuza dayanışmasını sürdüreceğiz. Ücretsiz çay ve çorba ikramı yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günde millet ve devlet hep ele ele vererek aşacağız” açıklamasında bulundu.

“Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” diyen Coşar, “Deprem bölgelerinde devlet ile millet dayanışmasının en güzel örneğini görüyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile koordinasyon içerisinde seferberlik halinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu süreci el ve gönül birliği ile aşacağız.

Ayrıca geçtiğimiz mübarek cuma günü ve Miraç Kandilimizin yaşadığımız bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi