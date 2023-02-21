Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.148,93
ALTIN
1.116,90
DOLAR
18,87
STERLİN
22,72
EURO
20,16

Ücretsiz çay ve çorba ikramı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, birlik, beraberlik ve dayanışma örneğine bir yenisini daha ekledi. Boğazlıyan çevre yolunda sürücü ve yolculara ücretsiz çay ve çorba ikramında bulunuluyor.

21 Şubat 2023 Salı 02:00
Ücretsiz çay ve çorba ikramı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatları ile Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı yol ağlarının kesiştiği noktada yer alan Boğazlıyan çevre yolunda örnek uygulamayı hayata geçirdi.
İlçemiz çevre yolu iş merkezi yanında, çevre yolu üzerinde sürücü ve yolculara ‘Sosyal Hizmet Aracı’ ile sıcak çay ve çorba ikramında bulunuluyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlarla sonuçlanan depremden sonra batıya doğru yola çıkan depremzedelere Boğazlıyan-Yozgat Karayolu üzerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılıyor.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyanlılarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından harekete geçen Başkan Coşar, bir yandan deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Boğazlıyan’da misafir edilen hem depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki çalışmalarını devam ettirirken, hem de Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı yol ağlarının kesiştiği noktada yer alan ilçemiz çevre yolunda örnek bir çalışmaya daha imza attı.
Başkan Coşar, deprem dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaraları hep birlikte saracağız. İlçemiz iş merkezi yanında, çevre yolu üzerinde vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Boğazlıyanlılarla el ele vererek, depremzede vatandaşlarla omuz omuza dayanışmasını sürdüreceğiz.  Ücretsiz çay ve çorba ikramı yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günde millet ve devlet hep ele ele vererek aşacağız” açıklamasında bulundu.
“Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” diyen Coşar, “Deprem bölgelerinde devlet ile millet dayanışmasının en güzel örneğini görüyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile koordinasyon içerisinde seferberlik halinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu süreci el ve gönül birliği ile aşacağız.
Ayrıca geçtiğimiz mübarek cuma günü ve Miraç Kandilimizin yaşadığımız bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ücretsiz çay Ve çorba Ikramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulama başladı
Uygulama başladı
Neşeli yalnız bırakmadı
Neşeli yalnız bırakmadı
Bakan Dönmez bilgi aldı
Bakan Dönmez bilgi aldı
Emniyet’ten operasyon
Emniyet’ten operasyon
EGM’den sanal devriye
EGM’den sanal devriye
Kutsal topraklara ulaştılar
Kutsal topraklara ulaştılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim