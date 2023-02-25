Ücretleri arttı

Gittikleri yerlerde pamuk, yerfıstığı, soğan, sarımsak, kayısı, karpuz, şeker pancarı, patates, çilek, biber, fasulye, ayçiçeği, domates, elma, üzüm ve fındık gibi ürünlerin hasat veya çapalama işlerini yapan mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda kent yaşamı ve teknolojiden uzak yaşamak zorunda kalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ten alınan bilgiye göre: “Tarımsal işletmelerde 2022 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 87,1 artarak 238 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 89,4 artarak 6 bin 547 lira oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 82,8 artış göstererek 253 lira olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 91,6 artış göstererek 225 lira oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 88,9 oranında artarak 6 bin 729 lira olurken, kadın işçiler için yüzde 88,4 artarak 5 bin 393 lira oldu.”

MEVSİMLİK KADIN İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET ORDU İLİNDE ÖDENDİ

TUİK tarafından yayınlanan verilerde mevsimlik tarım işçilerine en yüksek ve en düşük ücret ödeyen iller açıklandı. Yayınlanan verilerde; “2022 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 362 lira ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 305 lira ile Ordu ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 191 lira ile Hatay ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 139 lira ile Hatay ilinde gerçekleşti.” ifadelerine yer verildi.

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK AYLIK ÜCRET ÇANAKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sürekli tarım işçilerine ödenen ücretler ise şu şekilde açıklandı: “Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 7 bin 750 lira ile Çanakkale'nin, kadın işçilere 5 bin 550 lira ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 5 bin lira ile Osmaniye ilinde, kadın işçiler için 5 bin 347 lira ile Antalya ilinde gerçekleşti.” »Haber Merkezi