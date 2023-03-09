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Ücretler ikiye katlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.

09 Mart 2023 Perşembe 02:00
Ücretler ikiye katlandı

Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 liradan az, 4 bin lira fazla olamayacak. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 liradan 17,32 liraya, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 liradan 783,82 liraya, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 liradan 23,76 liraya, tescili gereken işlemlere ait kâğıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 liradan 7,42 liraya çıkarıldı. »Haber Merkezi 

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Ücretler Ikiye Katlandı
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