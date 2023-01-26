Üç ayların önemi

Her Çarşamba günü, Eski Askerlik Şubesinde düzenli olarak yapılan Çarşamba Sohbetlerinin bu hafta konuğu İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner oldu.

“Kulluk Bilinci ve Üç Aylar” konusunu ele alan Aybala Tuğba Uzuner, Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç ayların Regaip gecesiyle başladığını belirtti.

Üç ayların, Regaip gecesiyle başladığını Miraç ve Berat gecesiyle devam ettiğini ifade eden

Uzuner “ Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. İlâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regaip gecesidir. Regaip, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaip gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenabı Hakk’a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Üç aylar, huzur ve sükûnun kalpleri daha fazla kuşattığı zamanlardır. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır. Üç aylar, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlama, takva şuurumuzu yani kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır.” dedi.

Üç aylar, manevi yönden kendimizi yenilemek için büyük bir fırsat olduğunu diyen Uzuner, “Üç aylar, duaya ve tövbeye, affa ve bağışlanmaya açılan kapıdır. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. O halde kendimize, çevremize ve Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. İyi bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Yani nasıl ki, namaz, oruç, zekât, hac gibi zahiri farzlar vardır; bunun yanında güzel ahlâk, merhamet, cömertlik, adâlet, tevazu, ihlâs, samimiyet, edep, iffet, hayâ, hüşü, takva, sabır gibi bâtını farzlar da vardır. Kumar, içki, zina, hırsızlık vb. zahiri haramların yanında, gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan, gıybet, gaflet, ihtiras gibi bâtıni haramlar da vardır. Bu bâtıni haramlardan kaçınmak, en az zahiri haramlardan sakınmak kadar mühimdir.” şeklinde konuştu. »Selma Şahin