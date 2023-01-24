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Üç aylar mesajı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Ocak 2023 Salı 02:00
Üç aylar mesajı

Gülden, toplumda ‘üç aylar’ diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bir maneviyat mevsimi olduğunu belirtti.
Gülden, “Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece ise inşallah Regaib gecesini idrak edeceğiz. Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır. İlahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır. Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay, Cenâb-ı Hakk’a iman ve ilticamızın, Resûlüllah’a itaat ve muhabbetimizin nişanesidir. Rabbimize gönülden bağlanmak, O’na hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlaka uygun bir hayat sürmek için üç ayları fırsat bilelim. Hata ve günahlarımıza tövbe edelim. Varsa kötü alışkanlıklarımızı terk edelim. Haktan ve hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa açalım. Mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşıyalım. ‘Ben’ duygusundan sıyrılıp ‘biz’ olmanın şuuruna varalım. Böylelikle dünyada ve ahirette huzura erelim.
Bu vesileyle başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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Üç Aylar Mesajı
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