Tuygun’dan kutlama

Başkan Tuygun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü yaptığı yazılı basın açıklamasında kutladı.

Tuygun yaptığı açıklamada; “10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü, maalesef ülkemiz için kutlamadan çok utancın günü haline gelmiştir. Bu tarih, artık bizler için mesleğini hala icra edebilen gazetecileri tebrik etmenin yanı sıra, iktidar baskıları sonucunda mesleğinden koparılan, özgürlüğü elinden alınan gazetecileri de düşünmenin günüdür.

Bugün sahip olduğumuz en değerli hakkın, ifade özgürlüğünün elimizden alınmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Demokrasi, insan hakları yara almış ve basın özgürlüğünden söz etmek giderek imkânsız hale gelmiştir. Her ne kadar Türk basınının özgürlüğü, kanunlarla garanti altına alınmış gibi görünse de çeşitli yollarla haber ve ifade özgürlüğü baskı altına alınmaya, egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışılmaktadır. Basın tekelleştirilmekte, siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar, basını kendi propagandalarını yapmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar.

AKP iktidarı döneminde yaratılan yandaş basın aracılığıyla kamuoyunun haber alma ve doğru bilgilenme hakkı engellenmeye çalışılmakta, iktidarın beğenmediği, kendinden görmediği, muhalif kabul ettiği gazeteciler ve yazarlar topluca işten atılmakta, istifaya zorlanmaktadır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün, 2022 Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada gösterdiği Türkiye, haber ve ifade özgürlüğünün baskı altında tutulduğu, basının egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışıldığı bir ülke haline gelmiştir.

Bu yüzden Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sadece çalışma fırsatı olan gazetecileri tebrik ederek değil, muktedirleri rahatsız ettiği için işsiz bırakılan ya da özgürlüğünden edilen gazetecileri de hatırlayarak kutlamayı bir borç biliyoruz.

Bilinsin ki; gerçeği, hiçbir güce, vaade satmayan; her türlü baskıya rağmen ‘gerçekleri’ bize ve halkımıza ulaştırma gayreti içinde olan aydın, ilerici, demokrat, yurtsever gazeteci ve yazarlarımızın sonuna kadar arkasındayız.

Tüm baskılara, çalışma koşullarındaki ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen bizlere en doğru haberi, en hızlı şekilde ulaştırabilmek için olağanüstü çaba gösteren basın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi