"Turnalar" yayımlandı

Şair- Yazar Salim Taşcı'nın 180 sayfadan oluşan şiir kitabı "Turnalar" şiir severlerin başucu kitabı olacak. Seçme çok sayıda şiirin bulunduğu eserin girişinde eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ve Gazeteci Saygı Öztürk'ün kitap hakkındaki görüşleri de yer almış.

Şair/ Yazar/ İş İnsanı Salim Taşcı kitabın arka kapağında kendisiyle alakalı duygularını “En büyük hobim, yazmak ve ağaç dikmek, söylemim ‘Önce Vatan’ demektir" diyerek dile getirmiş. Turna esintisiyle şair; özlem, hasretlik, sevmek, acı, tatlı gibi birçok duygularını dizelere dökmüş.

SALİM TAŞCI KİMDİR

“Gazeteci-yazar, şair. 1945, Sorgun / Yozgat doğumlu. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullandı. Sorgun’da başladığı ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. Ankara Spor Kulübünde futbol oynadı, boks yaptı. Emlak ticaretiyle uğraştı.

Ayrıca Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. Halen Sorgun Medya Gazetesi'nde yazılar yazmaktadır. Hakan Kral adıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryosu sinemaya aktarıldı. “Allı Gelin”, “Eşkiya’nın Oğlu”, “Şehirde Kan Vardı”, “Vukuat Yok” ve “Perişan Gız” gibi hikâyeleri de filme alındı.

İlk iki kitabı “Bankayı Portakal Gibi Sattım” ve “Satılık Dünya” yazarın anılarından oluşuyor. 2020 yılında da "Küs Topraklar" adlı hikâye kitabı yayınlandı. »Haber Merkezi