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‘Türkiye Tek Yürek’

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’dan ulusal ve uluslararası televizyon ve radyoların katılımıyla “Türkiye Tek Yürek” adlı yardım kampanyası düzenlendi. TV kanallarının ortak yayınıyla gerçekleştirilen kampanya, yaraların sarılması için toplandı.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
‘Türkiye Tek Yürek’

Program boyunca Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz gibi ünlü isimler moderatörlük yaptı. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk da depremzedelere destek oldu.
Yaklaşık 8 saat süren program boyunca yüz binlerce kişi bağış yaptı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi. Toplanan bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL’yi aştı. Türkiye Tek Yürek kampanyası, asrın felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı olmak için düzenlenen bir yardım kampanyasıdır.
Kampanya, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yıkıma karşı başlatılmıştı. 10 ilde büyük hasar meydana gelen deprem, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.
Türkiye Tek Yürek kampanyası, depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmayı ve yaraların en kısa sürede sarılmasını sağlamayı amaçladı. Kampanyaya katılan yüz binlerce insan, bağışlarını gerçekleştirerek depremzedelere destek oldu.
Kampanyanın başarısı, Türkiye’nin birlik ve beraberlik ruhunun bir kez daha ortaya çıkması açısından da önemliydi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının katılımı ve ünlü isimlerin desteği ile gerçekleştirilen kampanya, insanların birbirine yardım etme iradesinin güçlü olduğunu gösterdi.
Toplanan bağış miktarı, depremin neden olduğu hasarı en aza indirmek için kullanılacak. 
Yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmalar devam ederken, Türkiye Tek Yürek kampanyasının başarısı, ülkenin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve kriz anlarında insanların birbirine destek olabileceğini gösterdi.
Kampanyanın başarısı, toplumda dayanışma ve insani yardımseverlik duygularını artırdı. Ayrıca, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için birçok sivil toplum kuruluşu, gönüllü gruplar ve kurumsal firmalar da yardımlarını iletti.
Kampanyaya destek veren ünlü isimler de, kendi takipçilerini ve hayranlarını kampanyaya katılmaya ve bağış yapmaya teşvik etti. Bunun yanı sıra, kampanya boyunca televizyon ve radyo kanalları, internet siteleri ve sosyal medya platformları da kampanyanın duyurulmasına ve destekçilerin bağış yapmasına yardımcı oldu.
Türkiye Tek Yürek kampanyası, depremzedelerin acılarına ortak olan birçok insanın desteği sayesinde başarılı oldu. Toplanan bağışlarla depremzedelere yardım etmek için birçok proje hayata geçirilecek ve yaraların sarılması için çalışmalar devam edecek.
Sonuç olarak, Türkiye Tek Yürek kampanyası, ülkenin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkaran ve depremzedelerin acılarına ortak olan insanların desteğiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu kampanya, Türkiye’nin zor zamanlarda bile birlik içinde olduğunu gösteren önemli bir örnek olarak hatırlanacak. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tek Yürek
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