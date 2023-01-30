Türk Sağlık Sen’den arabaşı etkinliği

Gerçekleşen etkinliğe, MHP Yozgat Milletvekili İ.Ethem Sedef, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı M. Gökhan Şahin, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kazak, MHP il Başkanı Tekin Irgatoğlu, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, MHP KAÇEP Başkanı Gülseren Sarıoğlu, TÜRKAV Yozgat İl Başkanı Kemal Ergün, Türk Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, Türk Tarım Orman Sen Yozgat Şube Başkanı Kasım Tuygun, Türk Yerel Sen Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Türk Eğitim Sen Şube Başkan yardımcısı Mesut Kapusuz ve sağlık çalışanları katıldı.

Türk Sağlık- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada; “Türk Sağlık-Sen Yozgat şubemizin gerçekleştirdiği toplantıda teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Çalışma hayatı ve sendikal gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Tüm teşkilat mensuplarımıza yetki yolundaki mücadelede kolaylık ve başarılar diliyorum”. ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı ise; “Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin katılımlarıyla gerçekleşen arabaşı etkinliği düzenledik. Azimle, emekle, alın teriyle ve onurumuzla kat ettiğimiz yolda inanç, irade ve kararlılıkla huzurunuzdayız. Bu günlere birlikte geldik, gelecekte de beraber yürüyeceğiz ve Allah nasip ederse yetki devrini tekrar alacağımıza inancımız tam olup; Haklı davamızın arkasındayız Buradan sizlere sözümüz olsun Genel başkanım Yozgat’ta tüm kurumlarımızda yetkiyi alacağız.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker