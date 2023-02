Türk Ocağında Çınarer dönemi

Türk Ocakları Yozgat Şubesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Şube Başkanı Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer oldu.

Yozgat Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlene kongreye, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yozgatspor 1959 Kulüp Başkanı Kazım Arslan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Eraslan, İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Salim Bilgin, CHP Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut, Türk Ocakları eski başkanları ve çok sayıda davetliler katıldı.

Türk Ocakları Yozgat Şubesinin 17. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Kongreye, üyeler ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kongreye Divan Kurulunun seçilmesiyle başlanıldı.

Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Ruhi Bacanlı kongre açılış konuşmasında; yapılacak olan kongrenin Türk Ocaklarına hayırlı olması temennisinde bulunarak kongreyi başlattı.

Eski Başkan Nefise Yüksel görevde bulunduğu döneme ait faaliyet raporunun sununun ardından bir konuşma yaptı.

Yüksel yaptığı konuşmada; “Değerli Türk Ocaklılar, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve sanayi odaları, emektar basın mensupları ve Yozgat’ımızın değerli insanları. Bugün burada Türk Ocakları Yozgat Şubesi 17. Olağan Genel Kurulunu yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizleri kırmayarak buraya gelen tüm haziruna çok teşekkür ederim. Hepinizin ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz. Sözlerime başlamadan önce yüzyılın deprem felaketini yaşadığımız şu günlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve kalanlara baş sağlığı dilemek istiyorum, Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'mize geçmiş olsun. Biliyorsunuz ki Türk Ocakları tamamıyla siyasetten uzak hareket eden, toplumun her kesiminden insanımızı kucaklayan Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşudur. Öyle ki 1912 yılında kurulan Türk Ocakları Cumhuriyet`in kuruluşuna dahi şahitlik etmiştir. O günden bugüne dek dilde, fikirde ve işte birlik ile ilerlemektedir. Ayrıca Türk Ocağının amacı Türk geleneğini, göreneğini, inanışını, kültürünü, sanatını, edebiyatını, tarihini ve bunun gibi birçok unsurunu korumak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle benim de içerisinde bulunmaktan büyük onur duyduğum, Yozgat Şubesinde yer aldığım Türk Ocakları inşallah ilelebet yaşayacaktır. Ben 18 yıl hanımlar icra kurulu başkanlığı, 3 dönem ise Yozgat Türk Ocağı başkanlığı yaptım. Burada hepinizle çok güzel anılarım oldu. Biliyorsunuz ki Türk Ocağında siyaset olmaz. Türk Ocağı siyasetten uzaktı ve amacı deminde bahsettiğim kutsal değerlere hizmet etmektir. O yüzden bugüne dek Türk Ocağında Türk Ocakları tüzüğünün zinhar siyaset düsturuna uyarak hizmetlerimi yapmaya çalıştım. Eğer Türk milliyetçisiyim demek ve ülkücüyüm demek siyasetse bunu da dedik. Çünkü ülkünün tanımı vatan, millet ve bayrak sevdasıdır. Bu dönem Türk Ocağı başkanlığına talip değilim. Artık vakit ufkundan ve gayretinden emin olduğumuz, göz bebeğimiz gençlerimizin bayrağı devir almasın vaktidir. Kişiler bu tip yüce kurumlarda görevlerini yaptıklarının bilincine vardıklarında, yine bu kurumda yetişen dava neferlerine bayrağı devrederek kendilerinde var olan tecrübelerini ve birikimlerini kendi düşünceleri doğrultusunda olduğuna inandığı güzide platformlarda hizmet verebilirler. Bende böyle yapacağım. Ne diyor Türk düşünür Ahmet Arvasi: "Biz Müslüman Türk’üz. Bizi gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız. Batmayacağına inanarak suya bas. Yürür gidersin. Mucize yürüyebilmen değil. İnanabilmendir."İşte bende Türklüğünden ve Müslümanlığından şüphe duymayacağım bir kadroya yerimi bırakacağım için gururluyum. Eminim ki gelecek çok daha iyi olacak. Yozgat Türk Ocağımızın ateşi her zaman yanacak Topluma, insanlığa en önemlisi de yaşadığımız bu cennet vatana en güzel hizmetler yapılacak.

Evet dostlar. Nevzat Köseoğlu ne güzel anlatmış değil mi? Hepimiz Allah’ı emrinde ve dileğindeyiz ve hepimiz O'nun huzuruna çıkacağız. Bizler O'nun yardımıyla O'nun kazasına razı olduk " Allah herkesin nasibini, gönlünün güzelliği kadar versin.” diye konuştu.

Yozgat Türk Ocaklarının 17. Dönem Başkanlığına seçilen Gökalp Çınarer; “Uzun yıllardır mensubu olmaktan şeref duyduğum ve çeşitli kademelerinde görev aldığım Türk Ocakları Yozgat şubesine bugün sizlerin teveccühleriyle başkan olarak da hizmet etmeye başlayacağım. 111 yıllık bir maziye sahip olan Türk Ocaklarına ve 5000 yıllık bir tarihi olan Büyük Türk Milletine hizmet etme sorumluluğunun farkındayım. Türk Ocakları, geçmişten geleceğe uzanan en köklü sivil toplum kuruluşudur. Türk Ocakları bir kültür ocağıdır. Milli birliğin kuvvetlendirilmesinde, toplum yapısının sağlamlaştırılmasında ve Türklüğün yüceleştirilmesinde önemli katkı sunması için kurulmuş ve yüz yılı geçen bir mazisi ile bu görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Milli bilinci güçlü, Türk Kültürüne ve Türk Milletine hizmet etmek isteyenlere Ocağımız her daim açıktır. Türk Devleti var oldukça Türk Ocağı da milli şuurun, milli vicdanın sönmez bir meşalesi olarak yanacaktır. Büyük Türk milletinin kanıyla, canıyla vatan toprağı haline getirdiği TÜRKİYE, şanlı bir mücadele sonunda kurduğu devlet ise Türkiye Cumhuriyetidir. Devletin sahibi de Yüce Türk Milletidir.” dedi.

Yozgat’ta kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan TÜRKAV Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Eğitim Sendikası Yozgat Şube başkan yardımcılığı ve Ülkü Ocakları İl başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Çınarer sözlerini; “Ülkemizi gönülden yaralayan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremde vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek arama-kurtarma-yardım çalışmalarında canı gönülden çalışan herkesten Allah razı olsun.” diyerek bitirdi.

Yozgat Türk Ocağı’nın Gökalp Çınarer başkanlığındaki yeni yönetimi ise şu şekilde oluştu. Burak Yıldırım, Gürsel Güler, Eda Tuğrul, Kubilay Akgül, İsmail Ağı, Engin Kurhan isimleri yer aldı. »Sema Nur Koçaker