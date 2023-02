Türk Milleti Büyük Bir Millet

Başkan Akay Dünya üzerinde 9 saat içerisinde aynı bölgede büyük ölçekli iki depremi üst üste yaşayan tek ülke sanırım Türkiye’dir. Öncelikle bu büyük felaketten dolayı Büyük Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, göçük altında halen kurtulmayı bekleyenlere bir an önce kurtuluş, yakınları vefat edenlere baş sağlığı dileklerimi iletiyorum dedi.

Akay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Çok zor doğa şartlarında çok geniş bir alanda böyle bir felaketle karşılaşıp ta bunun üstesinden gelmek her milletin harcı değil. İnanıyorum ki devletimiz ve büyük milletimiz birlikte bu acıyı dindirecek, yaraları tez zamanda saracaktır. Kayseri Şeker her bir sorunda olduğu gibi bu felaket konusunda da üzerine düşeni yapmak için en hızlı refleks ortaya koyan kuruluşlardan birisi olmuştur. Birinci depremin yaşanmasının hemen ardından Kayseri Şeker’in kahraman evlatları; acil müdahale ekibimiz ve gönüllü personelimizden oluşan 140 kişilik bir grubu Kahramanmaraş Valiliği emrinde görev yapmak üzere iş makineleri ile birlikte yola çıkardık. Ancak ekibimiz Göksun’u geçtikten sonra tünellerdeki çöküntü nedeniyle ileriye geçemediği için geri dönmek zorunda kalmıştır. Takdir-i ilahi o esnada ikinci deprem yaşanmıştır. Bu esnada Aslanbeyli köyünden geçerken yıkılan evleri görerek anında müdahale etmiş ve bir kaç vatandaşı göçük altından kurtarmışlardır. Daha sonra Göksun Kaymakamlığı ile irtibat sağlayarak, onların yönlendirmesi ile depremden çok zarar gören Ericek beldesinde görev üstlenmişlerdir. Gece gündüz durmaksızın yaptıkları çalışmalar sonucunda çok sayıda depremzedeyi göçük altından kurtarmışlardır.

Biz de bu kahraman evlatlarımıza moral vermek, yapılanları ve şartları yerinde görmek için bu gün deprem bölgesine intikal ettik. O esnada göçük altında sağ olarak tespit ettikleri ve dün geceden beri çıkarmak için uğraştıkları 50-55 yaşlarında bir şahsı kurtarma başarısı gösterdiler. Hiç bilmedikleri tanımadıkları bir yerde hiç bilmedikleri şahısların yeniden hayata tutunmalarına vesile oldular.

Hepsine gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. İşte o nedenledir ki bu kahraman evlatları ile Türk Milleti büyük bir Millet ve bu büyük millet bu büyük yarayı da saracaktır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi