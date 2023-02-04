TÜİK açıkladı

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK YÜZDE 57,68, AYLIK YÜZDE 6,65 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI OCAK 2023

Ocak 2023 Ocak 2022 Ocak 2021 Bir önceki aya göre değişim oranı6,6511,101,68 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 6,6511,101,68 bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 57, 6848, 6914, 97 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı72, 4522, 5812, 53 bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 77,22 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise, 35 ile sağlık oldu.

2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. »Haber Merkezi