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TÜFE aylık yüzde 3,15 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)’nin yıllık yüzde 55,18 ve aylık yüzde 3,15 olduğunu açıkladı.

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
TÜFE aylık yüzde 3,15 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi, Yozgat’ında içinde bulunduğu birçok ilde 2023 yılı şubat ayı tüketici fiyat endeksi araştırmasını yaparak sonuçları yayınladı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada; “ Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir.  Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK YÜZDE 55,18, AYLIK YÜZDE 3,15 OLDU
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 
2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 55,16, AYLIK YÜZDE 2,62 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti. 
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TÜFE Aylık Yüzde 315 Oldu
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