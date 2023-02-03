TSO’dan hediye

Yerköy TSO Başkanı Coşkun Kahraman, yaptığı açıklamada yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte ilçe merkez ve taşımalı okullarda eğitimlerini öğrencilere karne hediyesi olarak ayakkabı dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Başkan Kahraman, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yönetim kurulumuzla birlikte aldığımız karar doğrultusunda öğrencilerimize karne hediyesi olarak ayakkabıları okul müdürlerimize teslim ettik. Eğitime her zaman önem veriyoruz. Eğitimi gelişmiş toplumlara bakıldığında eğitimde ve teknolojide ne kadar ileride oldukları görülmektedir. Bu bakımdan ülkemizin teminatı geleceğimiz olan öğrencilerimizin de eğitimlerinde başarılı olmaları, vatanına ve milletine bağlı birer birey olarak yetişmesi iyi eğitim almalarına bağlıdır. Yozgat’ımızda ve ilçemizde öğrencilerimiz fiziki ve gene durumu bakımından son derece modern okullarda eğitim görüyorlar. Ben bu vesile ile öğrencilerimize bu yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Okul müdürleri de, desteklerinden dolayı TSO Başkanı Coşkun Kahraman’a teşekkür etti. »Haber Merkezi