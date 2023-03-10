TSE belgeli ürünler tavsiye ediliyor

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından deprem bölgesinde yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. TSE Merkez Binasında konuşan Şahin, arama kurtarma çalışmaları, ihtiyaç malzemeleri yardımı ve hasar tespit çalışmalarında verilen destekler gibi birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirtti. Öte yandan deprem bölgesini ziyaret ettiklerini de dile getiren Şahin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri görüşerek, bölgedeki işletmelerin TSE’ye olan borçlarını OHAL süresince ertelediklerini de ifade etti.

"TSE TARAFINDAN ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK MAKSADIYLA 6 TIR HAZIRLANDI"

Şahin, depremin olduğu illerde görev yapan TSE personeli aracılığı ile bölgenin ihtiyaçlarını konusunda bilgi aldıklarını ve bu doğrultuda yardım faaliyetlerine başladıklarını söyleyerek, "Deprem bölgesi dışında kalan tüm TSE teşkilatınca yardım kampanyası başlatıldı, yardım malzemeleri toplandı. Bu malzemeler ise AFAD koordinatörlüğünde dağıtılması için bölgedeki AFAD yetkililerine teslim edildi. Ayrıca TSE merkez birimlerimiz tarafından acil ihtiyaçları karşılamak maksadıyla 6 tır hazırlandı ve bölgedeki AFAD yardım notlarına bu tırlar sevk edildi" diye konuştu.

"ELEKTRİK VERİLMEYEN BÖLGELERDE FOTOVOLTAİK MODÜLLER KURMAK İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Deprem bölgesindeki mevcut durumu incelemek, çalışmalara katkıda bulunmak ve koordinasyona katkı vermek amacıyla depremin 2’nci günü Hatay’a gittiğini, diğer TSE yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ekipleri ise Adana, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta görevlendirdiğini bildiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Burada arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerine ve diğer destek birimlerine yardımcı oldular. Depremden etkilenen şehirlerimizde ilk ihtiyaçların tespit edilmesiyle beraber oradaki insanlara yardım edebilmek adına elektrik verilmeyen bölgelerde fotovoltaik modüller kurmak için bir çalışma başlattık. Oradaki arkadaşlarımız hızlı bir şekilde organize oldular. Panelleri devreye aldılar. Başta arama kurtarma ekiplerinin hayati derecede önemli ekipmanlarının çalıştırılması ve telefonların şarj edilmesi bu sayede sağlandı. Ayrıca Adıyaman’da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan konteyner kentin elektrik tesisatı, enerji bağlantısı ile solar sistemler kurulumunu gerçekleştirdik. Afetzede vatandaşlarımızın ısınması için Ankara’dan hazırlanan ısıtıcılar deprem bölgesine sevk edildi ve özellikle orada görev yapan asker ve polisimizin üşümemesi için orada bir ısınma merkezi oluşturuldu. Onlara da destek olmuş olduk. Öte yandan TSE’nin envanterinde bulunan 15 vinç ve 12 tane hizmet aracı da bölgeye seferber edildi."

Şahin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmalarına destek olması amacıyla TSE’nin farklı birimlerinde görev yapan 18 inşaat mühendisini de deprem bölgesinde görevlendirdiklerini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekipleri ile birlikte sanayi bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarına teknik personel ile destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Şahin, deprem bölgesine yapılan ziyaretler neticesinde OSB temsilcileri ile görüştüklerini de dile getirdi. Bu doğrultuda sanayicilerden gelen taleplerin dikkate alındığını ve üretimin aksamadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgedeki işletmelerin Türk Standardları Enstitüsüne olan borçlarını OHAL süresince erteliyoruz. İş ve işlemleri devam eden kuruluşlarımıza OHAL süresince yeni fatura düzenlemiyoruz. 11 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre alacaklarımızla ilgili icra, ihbar süreçlerini de OHAL sürecinde durdurduk. Afet bölgesi dışında faaliyet gösteren, ancak depremden olumsuz etkilenen kurum ve kuruluşların inceleme, tetkik, ara kontrol ve belge yenilemesi taleplerini belge askı, iptal kararı almadan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar erteledik. TSE Belgelerinden geçerlilik süresi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan belgelerin geçerlilik sürelerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzattık. Tabii bu uzatmayı iptal ve askı kararı almadan yaptık. Yine yürürlükte olan TSE belgelerini inceleme ve tetkik yapmadan OHAL süresince yeniliyoruz. OHAL süresince Araç Kontrol Merkezleri (AKM) dışında yapılacak araç inceleme taleplerinde araç inceleme ücreti almıyoruz. TSE’nin yönetim sistemi belgelerini OHAL süresince tetkik yapmaksızın yeniliyoruz. Yine OHAL süresi içerisinde belge askı, iptal kararı almadan kuruluşlarımızdan marka kullanım ücreti almıyoruz. Deprem bölgesindeki illerden gelmiş ve laboratuvarlarımızda başlanmış muayene ve deneylerini tamamlayarak hızlıca sonuçlandırdık. OHAL süresince bölgede yer alan ve personel belgelendirmesi yapılan kişilerin, mevcut belge sürelerini sona erdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle uzattık. Standart aboneliği bulunup 2023 yılı içerisinde abonelik süresi bitecek firma, kurum ve üniversitelerin '2023 yılı içerisinde yenilenmesi gereken' üyeliklerini de ücret almadan 1 yıl süreyle uzattık."

"YENİ YAPILACAK OLAN BİNALARDA GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK AÇISINDAN TSE BELGELİ ÜRÜNLERİN TERCİH EDİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Şahin, bu kararların TSE Yönetim Kurulu tarafından alındığını hatırlatarak, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bu kararlar doğrultusunda bölgeye Enstitümüzden yaklaşık 120 milyon lira kaynak aktarmış oluyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle yeni yapılacak olan binalarda TSE belgeli ürünlerin tercih edilmesi noktasında belgelerinin var olup olmadığını sorgulamalarını bekliyoruz. Çünkü standartlara uygun yapılan binalardaki güvenlik ve sağlamlık tartışılmaz. Bu çerçevede TSE belgeli ve standartlara uygun ürünlerin kullanılmasında hassasiyetin en üst seviyede olmasını kurum olarak bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. »İHA