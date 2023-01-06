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Travellers’ Choice ödülü

Yozgat Zafer Türk Mutfağı ikinci kez Travellers’ Choice ödüllerine layık görüldü. 

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Travellers’ Choice ödülü

Zafer Türk Mutfağı Sahibi Zafer Özışık Yozgat’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek ödül hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. 
Özışık ödül hakkında şu bilgileri verdi: “Travellers’ Choice ödülleri, 12 Aylık süre boyunca Tripadvisor’da, dünyanın dört bir yanında ki gezginlerden ve restoran müşterilerinden toplanan yorumlara ve görüşlere dayalı olarak gezginlerin en sevdiği destinasyonları, otelleri, restoranları, yapılacak şeyleri ve daha fazlasını ödüllendirir. Kez Travellers’ Choice, sürekli olarak harika yorumlar alan işletmeleri takdir etmek amacıyla verilmektedir. Kez Travellers’ Choice ödülü kazananlar, Tripadvisor’da ki kayıtlarını yüzde 10’u arasında yer alıyor. Tripadvisor Travellers’ Choice, sürekli olarak mükemmel konukseverlik sergileyen seçkin konaklama yeri, gezilecek yer ve restoranları ödüllendirir. Travellers’ Choice kazananlar, 12 aylık bir süre boyunca Tripadvisor’da yayımlanan gezgin yorumlarının ve puanlarının kalite ve miktarlarının yanı sıra bir de yayımcılık sürecine göre belirlenir. Bir kuruluş, işletme, destinasyon veya ilgi çekici yerin, ödüle hak kazanabilmek için Tripadvisor’da en az 12 aydır kayıtlı olması, söz konusu ödülün değerlendirme süresi içinde eşit sayıda yorum almış olması ve Tripadvisor’da minimum baloncuk puanını koruması veya aşması gerekir. Belirli ödül alt kategorileri için, konuk deneyimlerinin türü veya tesiste sunulan olanaklar gibi ek uygunluk kriterleri geçerli olabilir.” »Rabia Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Travellers Choice ödülü
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