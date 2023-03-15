‘Toplumumuzun hayat güvencesidir’

Başkan Coşar, “Geçmişten günümüze tıp alanının her safhasında hayatını insan ve toplum sağlığına adayan, koronavirüs sürecinde de büyük bir özveri ve sevgiyle görev yapan aynı zamanda yaşanan depremler sonrasında gecesini gündüzüne katarak çalışan kahraman sağlık çalışanlarımızın mücadelelerini ve fedakârlıkları asla unutmayacağız. Sevdiklerimizi ve canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi