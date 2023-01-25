Toplantılar devam ediyor

Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu toplantı salonunda Müftü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya il merkezindeki Camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar katıldı.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Din Görevlileri için hazırlanan "Oku-yorum Projesi" kapsamında okunulan ilmi eserler yorumlanıp değerlendirildi.

Dördüncüsü gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) yayınlarından "Kudüs Mukaddes Miras" isimli kitabın tahlilinin yapıldığı istişare toplantısına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel ve il merkezinde görev yapan 25 Din Görevlisi katıldı.

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