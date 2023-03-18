Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

TOKİ’den 50 ilde 575 arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
TOKİ’den 50 ilde 575 arsa satışı

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunan 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
KDV’DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.
Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. »İHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİden 50 Ilde 575 Arsa Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat özelliğini koruyor
Yozgat özelliğini koruyor
‘Nesilden nesile aktarılacak’
‘Nesilden nesile aktarılacak’
“Çanakkale geçilmez”
“Çanakkale geçilmez”
Depremzedelerin hizmetinde
Depremzedelerin hizmetinde
Azerbaycan basınında yer aldı
Azerbaycan basınında yer aldı
Şüpheli araçta yakalandı
Şüpheli araçta yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim