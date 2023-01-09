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TOKi Konutları hak sahiplerine teslim edilecek

AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, ilçeye kazandırılan sosyal konutlar belirtilen gün ve şartlarda teslim edileceğini söyledi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
TOKi Konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Başkan İlbay, Çandır ilçesinde 110 toplu konut projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemlerinin 16-27 Ocak 2023 tarihleri arasında program çerçevesinde ‘Renktaş Mim. Müh. Tur. Sağlık Tic. Ltd. Şti.’ tarafından Çandır Toplu Konut projesi şantiyesinde gerçekleştirileceğini söyledi. İlbay ayrıca, katma değer vergisi tutarı, T.C. Ziraat Bankası tarafından müşterilere gönderilen SMS’ler ile hesaptan otomatik olarak tahsil edileceğini belirtti. 
İlbay, konut tesliminde istenilen belgeleri sıraladı; 
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı), Konut Vekâlet teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:02
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