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TOBB’dan ısıtıcı desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 10 ilde hissedilen depremden dolayı, deprem bölgesi için destek kampanyası başlattı.

07 Şubat 2023 Salı 02:00
TOBB’dan ısıtıcı desteği

Başlatılan kampanyada 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da Tüplü Isıtıcı (katalitik) ihtiyacı karşılanmak üzere seferberlik başlatıldı. 
Yozgat Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada; “Bugün gece saat 04:17 civarında Ülkemizde yaşanan büyük depremin 10 ilimizde hissedilmesi ülkemizi yasa boğdu ve ciddi manada hasar almıştır bunun üzüntüsünü millet olarak hep beraber yaşıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel başkanımızın talimatlarıyla birlikte bütün Odalarımız ve Borsalarımız deprem bölgesine ısıtıcı ve katalitik gibi havaların soğuk olması nedeniyle 365 oda ve borsalarımızdan talep edildi. Bizlerde merkez ve ilçelerimiz olarak bütün odalarımız seferberlik başlattık üyelerimize mesaj yoluşla ulaşım sağladık. Oda olarak ve şahsi yardım etmek isteyenler var. Oda olarak yardımlarımızı topluyoruz inşallah yarın Ankara’ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel merkezimize göndereceğiz. Odalar birliğimiz kargo uçağıyla ihtiyaç olan bölgelere dağıtımı gerçekleştirecek. Rabbim bir daha böyle bir acıları milletimize ve ülkemize yaşatmasın. Rahmetli olanlara başsağlığı diliyor ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Türkiye’mizin başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı. »Alpaslan Demir

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TOBBdan ısıtıcı Desteği
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