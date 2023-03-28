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Tiyatrolar perde açtı

Yozgat’ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatrolar perde açtı.

28 Mart 2023 Salı 13:51
Tiyatrolar perde açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Yozgat Kültür Merkezinde çocuklar için “Ateş Topu”, yetişkinler içinse “Hatıralarımın Ertesi Günü” oyunları sergilendi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yaptığı açıklamada; “Tiyatro Gününde Bakanlığımız tarafından organize edilen tiyatro oyunları Yozgat’ta sahne aldı. Çocuklarımızın ve halkımızın sahne sanatlarını görmeleri, hoş vakit geçirmeleri, sanatsal yaratıcılığın artmasıyla toplum bilincini uyandırmak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Tüm tiyatro oyuncularının, emektarlarının ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım.” dedi. Haber Merkezi

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