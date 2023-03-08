Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerden sonra Çayıralan ilçesine gelen depremzedelerden tıraş ücreti alınmıyor.

İlçede kuaförlük yapan Ozan Bulut ilçemizde yaşamaya başlayan misafir olarak gelen depremzede vatandaşlardan tıraş ücreti almadıklarını söyledi.

Bulut yaptığı açıklamada; “Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın inşallah. Böylesine acı böylesine bir felaketi yaşadık acılarınız acılarımızdır birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız Çayıralan ilçesinde de çok güzel tebrikler toplayan elimizden gelenden fazlasını da yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir