Tipi etkili oluyor

Son yılların en sıcak Ocak ayını yaşayan ve artık kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalan Türkiye’yi etkisi altına alan ve gece saatlerinden itibaren de Yozgat’ta etkili olmaya başlayan yoğun tipi hayatı tam anlamıyla felç etmeye başladı. Gece gelen deprem haberini ek olarak içimizi soğutan etkili olan yağış nedeniyle trafik ekipleri yoğun önlemler almaya başladı.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapanırken kentte sürücüler yokuşları çıkmakta zorlanırken, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. »Haber Merkezi