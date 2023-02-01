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Tıp Erkoç'a emanet

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Mustafa Fatih Erkoç atandı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Tıp Erkoç'a emanet

Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini bir süre ifa eden Prof. Dr. Murat Korkmaz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni dekan Prof. Dr. Zafer Fatih Erkoç’a başarı dileklerinde bulundu.
Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 14 fakültenin olduğunu ve bu fakültelerden birisi olan Tıp Fakültesi'nin gelişimini sürdürdüğünü söyledi. 
2010 yılında kurulan Tıp Fakültesi'nin o günden bugüne gerek hastane süreçlerini gerekse eğitim öğretim süreçlerini başarı ile yürüttüğüne vurgu yapan Karadağ konuşmasının devamında: “Tıp Fakültemiz doktor mezun eden, çeşitli branşlarda uzman  yetiştiren güçlü bir fakülte. Tıp Fakültemiz diğer bir yönüyle de Üniversite şehir buluşmasının ana noktası. Hem Tıp Fakültemiz hem de Araştırma ve Uygulama Hastanemizin şehrimize yaptığı önemli katkılarından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hastanemiz ne kadar güçlü olursa şehrimize  bu anlamda çok daha büyük katkı sunarız. Dolayısıyla biz Tıp Fakültemizin insan gücü ve hekim personeli başta olmak üzere  her açıdan güçlü olmasını istiyoruz. Araştırma ve Uygulama Hastanemizde  çok güçlü alanlarımız olduğu gibi eksik olduğumuz alanlarımız da var. Ancak  bu bizim zayıf kalan alanlarımızın hep zayıf kalacağı anlamına da gelmiyor. Her koşulda eksikliği hissedilen branşlarda  hekim ihtiyacını kapatmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Birlikte ve beraberce alanında yetkin, başarılı hocalarımızı aramızda görmek istiyoruz.  İnşallah yeni dekanımızla birlikte bu konuda devam eden çalışmalarımızı hızlandıracağız. Üniversitemiz Tıp Fakültesinde daha önce dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu ve Prof. Dr. Murat Korkmaz’a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tıp Fakültemizin yeni dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.  Üniversitemizin vizyonu ve  hedefleri belli. Marka üniversite olma hayalinin ötesine geçtik. O hayallerimiz gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Tıp Fakültemizdeki eksiklikleri birlikte ve beraberce gidereceğimize inanıyorum. Uzun yıllar hastanemizde görev yapan ve Yozgatlı olan dekanımız hastanemiz ve Tıp Fakültemiz özelinde önemli çalışmalara imza atacağına ve aldığı bayrağı çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Yeni görevinde başarılıyor diliyorum.” dedi.
Tıp Fakültesi yeni dekanı Prof. Dr. Mustafa  Fatih Erkoç da “Bu bir bayrak yarışı. Benden önceki dekanlarımız da Tıp Fakültemizin kaliteli bir yere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Görev sırası artık bende. Ben de elimden geleni yaparak tıp fakültemizi daha ileriye taşımak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bilgi, birikim ve tecrübelerimle fakültemize değer katarak daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tıp Erkoça Emanet
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