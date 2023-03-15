Tıp Bayramını kutladı

Dereli, tıbbın ve bilimin gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, halk sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının büyük takdiri hak ettiğini belirtti.

Dereli, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve onların her zaman destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca yerine getirdiği görevlerin önemi asla küçümsenemez. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olan sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. »Haber Merkezi