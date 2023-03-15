Tıp Bayramı mesajı

Dr. Şahin yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Öncelikle depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinde yaralanan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hastalarımızın sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak karşılık beklemeden büyük bir fedakârlık örneği sergileyen doktor, hemşire ve tüm personellerimizin o zor koşullarda yaptıkları takdire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımıza ülkemiz adına teşekkür ederim. Sağlık alanında 7/24 kesintisiz olarak verdiğimiz hizmetlerimizle vatandaşlarımızın takdirini kazanan sağlık çalışanlarımızın milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Tıp Bayramı vesileyle her zaman büyük bir fedakârlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi