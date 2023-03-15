‘Tıp Bayramı buruk kutlandı’

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan “Ülkemizi derinden sarsan depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Başhekim Kozan açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramını buruk karşılıyoruz. Depremin duyulmasıyla birlikte ilk andan itibaren sahada yer alan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz.”

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİNE GÜN BOYU ZİYARETLER SÜRDÜ

Bu yıl buruk karşılanan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi’ne ziyaretler gün boyu devam etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “ 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bu günümüzü kutlayan Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Sağlık Müdürü Dr.Fatih Şahin, SPV Yöneticisi Utku Dinler, ISS Yozgat İşletme Hizmetleri Müdürü M. Övünç Zeytinci ve ISS Birim Müdürleri’nin nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde, tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olarak kutlanıyor. »Haber Merkezi