Tıbbi malzeme yardımı

Tıbbi malzemelerin teslimatını ailesi ile geldiği Yozgat’ta gerçekleştiren İş İnsanı Yurtoğlu, katkılarından dolayı Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a teşekkür ederken Yozgat’ı memleketi, kendi evi gibi gördüğünü söyledi.

Kemal Yurtoğlu “Yozgat’ı görmek istedim, Sayın Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan ile tanışmak sohbet etmek istedim. İnşallah bu yardımlardan gerek Yozgat halkı gerekse depremde yaralanan vatandaşlarımız da faydalanırsa ne mutlu bize. Bizim için bu sadakayı cariyedir. Unutmayalım ki dayanışma depremden de felaketten de daha büyük ve daha güçlüdür. Biz bu dayanışma içerisinde depremin yaratmış olduğu bu enkazın altından devlet ve millet olarak el ele vererek en kısa sürede ve en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ise; “Sayın bakanımız Ertuğrul Soysal’a ve Kemal Bey’e çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde verilen destekler bizleri mutlu ediyor. Kemal Bey’in nazik ziyaretleri ve kendileriyle tanışmak bizleri onurlandırdı. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin daha büyük felaketlerden korusun.” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İş İnsanı Kemal Yurtoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. »Haber Merkezi