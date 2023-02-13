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Tespit çalışması yapılıyor

Vali Ziya Polat koordinesinde, Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzedelerin barınması için daha önce kurulan çadırlara ilave olarak yeni kurulacak çadır ve konteyner kent için güvenli bölgelerde yer tespiti çalışması yapılıyor.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Tespit çalışması yapılıyor

Depremin olduğu günden itibaren Yozgat’tan giden gönüller ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Vali Polat, Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesinden 120 kişilik ekiple Hatay Hassa'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencileri ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Vali Polat, Hassa Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Hassa’da depremden zarar gören köyleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi alarak depremden etkilenen Hassa ilçesinde yaraların sarılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. »Alpaslan Demir

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Tespit çalışması Yapılıyor
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