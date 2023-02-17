Teslim süreleri uzatıldı

SGK tarafından yapılan açıklamada; “Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde Kurumumuz ile protokollü, sözleşmeli olarak faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının fatura- reçete teslim sürelerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığı 8 Şubat 2023 tarihinde duyurulmuştu. Bu defa, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında kalan diğer illerde Kurumumuzla protokollü-sözleşmeli olarak faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-2023 dönemine ilişkin fatura-reçete teslim süresi 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Tüm ilgililere önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi