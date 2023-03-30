Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.990,23
ALTIN
1.212,83
DOLAR
19,17
STERLİN
23,80
EURO
20,98
Flaş Haber
Yozgat'ta kar tatili
Kapat

“Teslim edilmesini istiyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Yozgat’ta arazisine Millet Bahçesi yapılan Menekşe Evleri’nin hak sahiplerini yeniden gündeme taşıdı.

30 Mart 2023 Perşembe 14:41
“Teslim edilmesini istiyorlar”

TOKİ inşaatının yarım kaldığını ve ikmal ihalesine çıkılmadığını belirten Milletvekili Keven, TBMM’deki yapmış olduğu konuşmada; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a sesleniyorum: Yozgat'ta 180 hanenin oturduğu ‘Menekşe Evleri’ denilen bölgeyi yıkıp arazisine Millet Bahçesi yapıyorsunuz. Bu 180 hak sahibine ise ‘Sizlere TOKİ'den ev yapıp vereceğiz.’ diyerek insanların evlerini yıktınız ancak hak sahiplerine yapılacak olan TOKİ'de inşaat yarım kaldı. İkmal ihalesine henüz çıkılmadı ve ikinci müteahhit de işi bıraktı. 2022 sonbaharında teslim edilmesi gereken evler hala inşaat hâlinde bekliyor. Hak sahiplerine bin 100 lira kira yardımı ödeniyorken bu insanlar dışarıda 3 bin lira kira ödüyorlar. Kiradan ve gecikmeden doğan bu farkı kim ödeyecek? TOKİ yarım kalan inşaatın ikmal ihalesini bir an önce tamamlamalıdır ve hak sahiplerine yapılacak evleri bir an önce teslim etmelidir.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaTeslim Edilmesini IstiyorlarYozgatmilletvekiliTokiIklimdeğişikliğiMilletBahçesiTbmmAlikeven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere yeni alan
Öğrencilere yeni alan
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Kaza can aldı
Kaza can aldı
Bozokspor umutlandı
Bozokspor umutlandı
Fidan diktiler
Fidan diktiler
Yozgatspor direnemedi
Yozgatspor direnemedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim