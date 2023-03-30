“Teslim edilmesini istiyorlar”

TOKİ inşaatının yarım kaldığını ve ikmal ihalesine çıkılmadığını belirten Milletvekili Keven, TBMM’deki yapmış olduğu konuşmada; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a sesleniyorum: Yozgat'ta 180 hanenin oturduğu ‘Menekşe Evleri’ denilen bölgeyi yıkıp arazisine Millet Bahçesi yapıyorsunuz. Bu 180 hak sahibine ise ‘Sizlere TOKİ'den ev yapıp vereceğiz.’ diyerek insanların evlerini yıktınız ancak hak sahiplerine yapılacak olan TOKİ'de inşaat yarım kaldı. İkmal ihalesine henüz çıkılmadı ve ikinci müteahhit de işi bıraktı. 2022 sonbaharında teslim edilmesi gereken evler hala inşaat hâlinde bekliyor. Hak sahiplerine bin 100 lira kira yardımı ödeniyorken bu insanlar dışarıda 3 bin lira kira ödüyorlar. Kiradan ve gecikmeden doğan bu farkı kim ödeyecek? TOKİ yarım kalan inşaatın ikmal ihalesini bir an önce tamamlamalıdır ve hak sahiplerine yapılacak evleri bir an önce teslim etmelidir.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi