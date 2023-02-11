Teşekkürler Sorgun!

Başkan Ekinci Sorgun halkına teşekkürlerini ileterek, Devletimizin gücü, vatandaşların desteği ile ilk günden itibaren deprem bölgelerine ulaşarak bu felaketi yaşayan vatandaşların yanında olduk. Desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplanan yardımların deprem bölgelerinde muhafaza edilmesi yönünde sorun olduğu için şimdilik yardım toplamaya ara verdik. İhtiyaç halinde yine duyuru yaparak yardımlarınıza talip olacağız. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, desteğiniz için teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. »Selma Şahin