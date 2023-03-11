Teşekkür ziyareti

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, beraberinde parti yönetimi ve Merkez İlçe Başkanıyla birlikte Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ü ziyaret ederek, depremden etkilenen vatandaşlara yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ün depremden etkilenen vatandaşlar için yürüttüğü yardım çalışmalarına destek veren DEVA Partisi Yozgat İl Yönetimi ve Merkez İlçe Başkanlığı, teşekkür ziyaretinde bulunarak Açıkgöz'e teşekkür etti.

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, "Depremde zarar gören vatandaşlarımıza yapılan yardımlar için Yozgat Ziraat Odası Başkanımız İsmail Açıkgöz'e teşekkür etmek istiyoruz. Toplumumuzun dayanışması ve birlikte hareket etmesi, zor zamanlarda yaşanan acıların en az zararla atlatılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım eli uzatan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise DEVA Partisi yönetimine teşekkür ederek, "DEVA Partisi yönetimi ve Merkez İlçe Başkanlığı'nın ziyareti bizi memnun etti. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek vermek hepimizin görevi. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımlarımızı esirgemedik. Her zaman toplumun yanında olduğumuzu belirtmek isterim." dedi. »Haber Merkezi