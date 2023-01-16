Teşekkür etti

Nurdoğan, “İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulunu yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Katılamayıp mesaj gönderen Devlet büyüklerimize, mazeretleri nedeniyle katılamayan dostlarımıza, zaman ayırıp bizzat katılan Siyasi Parti İl Başkanlarımıza (AK Parti ve Saadet Partisi), Bürokrat ve İl Müdürlerimize, STK Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, (Memur-Sen, Hizmet-İş, MÜSİAD, Cihan Numa, Ensar Vakfına, MTTB, Diyanet-Sen Yeşilay, YİMEV, Eğitimi Destekleme Platformu, infak, İHH, Diva-Sen, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Kahveciler ve Lokantacılar Odası, Emlakçılar Derneği) Basınımızın temsilcilerine, Üyelerimize ve katılım sağlayan herkese ayrı ayrı, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi