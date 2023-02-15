Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.123,45
DOLAR
18,85
STERLİN
22,98
EURO
20,25

“Teşekkür ederim”

Sorgun İlçesine bağlı Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, vatandaşlar deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için birbiriyle yarıştığını söyledi. 

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
“Teşekkür ederim”

Başkan Sungur, deprem bölgesi için başlattıkları yardım kampanyasına büyük destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Devlet ve millet olarak el ele verip deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kasabamın duyarlı vatandaşlarının yardım kampanyasında adeta birbiriyle yarışması beni gururlandırdı. Şimdiye kadar kasabamızdan deprem bölgesine ekmek, kuru gıda, çocuk maması, çocuk bezi gibi yardımları ulaştırdık. Allah yardımsever vatandaşlarımızdan razı olsun." dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Teşekkür Ederim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLERİ ISITACAK!
YÜREKLERİ ISITACAK!
Yaralar sarılıyor
Yaralar sarılıyor
Destek ziyaretleri devam ediyor
Destek ziyaretleri devam ediyor
Personel sayısı açıklandı
Personel sayısı açıklandı
‘Sınırlarımız kontrol altında’
‘Sınırlarımız kontrol altında’
Arızalar gideriliyor
Arızalar gideriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim