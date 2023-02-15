“Teşekkür ederim”

Başkan Sungur, deprem bölgesi için başlattıkları yardım kampanyasına büyük destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Devlet ve millet olarak el ele verip deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kasabamın duyarlı vatandaşlarının yardım kampanyasında adeta birbiriyle yarışması beni gururlandırdı. Şimdiye kadar kasabamızdan deprem bölgesine ekmek, kuru gıda, çocuk maması, çocuk bezi gibi yardımları ulaştırdık. Allah yardımsever vatandaşlarımızdan razı olsun." dedi. »Haber Merkezi