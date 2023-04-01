TEKNOFEST’e az kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen TEKNOFEST bu yıl, 27 Nisan – 01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen ve toplamda 1 milyon 250 binden fazla ziyaretçi sayısına ulaşan TEKNOFEST’te bu yıl da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşacak.

Geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençleri “Sen Geleceksin Diye” sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST’te bu yıl 41 ana yarışma - 102 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verileceği söylendi. Geçtiğimiz yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulunmuştu.

5 GÜN SÜRECEK

TEKNOFEST’in sosyal medya hesabında yer alan bilgide ise, “TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6’ıncı yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılmasını hedefleyerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak” denildi. Haber Merkezi